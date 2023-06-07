За сутки в ДТП на дорогах Латвии пострадали 20 человек

Во вторник в Латвии зарегистрировано 140 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 20 человек, сообщили в Госполиции.

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Оформлено 395 протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 189 за превышение скорости и два за агрессивное вождение.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения возбуждено девять уголовных дел.