За сутки в ДТП на дорогах Латвии пострадали 20 человек

Во вторник в Латвии зарегистрировано 140 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 20 человек, сообщили в Госполиции.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Оформлено 395 протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 189 за превышение скорости и два за агрессивное вождение.
За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения возбуждено девять уголовных дел.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.