За сутки в ДТП погиб один и пострадали 14 человек
Foto: Valsts polcija

Вчера в Латвии зарегистрировано 140 ДТП, в результате аварий погиб один и пострадали 14 человек, сообщили в Госполиции.

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Авария с погибшим произошла рано утром в понедельник в Елгавском крае. Около 6 часов утра там произошло фронтальное столкновение автомобиля Volkswagen Touran и грузовика Volvo FH. Мужчина 1999 г. рожд. погиб на месте происшествия. Полиция начала уголовный процесс.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения вчера задержано девять водителей, за превышение скорости оформлено 183 протокола, в целом за нарушения правил дорожного движения — 377 протоколов.

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LETA

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LETA
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