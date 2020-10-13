За сутки в ДТП погиб один и пострадали 14 человек

Вчера в Латвии зарегистрировано 140 ДТП, в результате аварий погиб один и пострадали 14 человек, сообщили в Госполиции.

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Авария с погибшим произошла рано утром в понедельник в Елгавском крае. Около 6 часов утра там произошло фронтальное столкновение автомобиля Volkswagen Touran и грузовика Volvo FH. Мужчина 1999 г. рожд. погиб на месте происшествия. Полиция начала уголовный процесс.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения вчера задержано девять водителей, за превышение скорости оформлено 183 протокола, в целом за нарушения правил дорожного движения — 377 протоколов.