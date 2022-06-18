За сутки в ДТП пострадали 10 водителей электросамокатов

За прошедшие сутки в ДТП по всей Латвии пострадали десять водителей электросамокатов. Об этом свидетельствует статистика Госполиции.

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Всего в стране зарегистрировано 173 происшествия на дороге, 27 человек получили в них травмы, один погиб — он находился в машине, которая въехала в пруд.

Среди всех пострадавших в ДТП были 10 водителей электросамокатов, три пешехода и три велосипедиста. Почти все эти ДТП произошли в Риге, один пострадавший на электросамокате находился в Земгале.

Всего в Рижском регионе зарегистрировано 116 ДТП, в Курземе — 18, в Земгале — 16, в Видземе — 12, и еще 11 в Латгале.

