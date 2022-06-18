За сутки в ДТП пострадали 10 водителей электросамокатов
Foto: Shutterstock

За прошедшие сутки в ДТП по всей Латвии пострадали десять водителей электросамокатов. Об этом свидетельствует статистика Госполиции.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Всего в стране зарегистрировано 173 происшествия на дороге, 27 человек получили в них травмы, один погиб — он находился в машине, которая въехала в пруд.

Среди всех пострадавших в ДТП были 10 водителей электросамокатов, три пешехода и три велосипедиста. Почти все эти ДТП произошли в Риге, один пострадавший на электросамокате находился в Земгале.

Всего в Рижском регионе зарегистрировано 116 ДТП, в Курземе — 18, в Земгале — 16, в Видземе — 12, и еще 11 в Латгале.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
За кулисами Wolt: история ресторанной команды
Семь музеев Таллинна, расположенных в уникальных местах
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
Азбука летней красоты вместе с визажисткой Анете Спике
За кулисами Wolt: новые облачные магазины Wolt Market