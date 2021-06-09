За сутки в ДТП пострадали 24 человека, из них девять велосипедистов
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За прошедшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) пострадали 24 человека, из них двое пешеходов и девять велосипедистов, сообщили в отделе по связям с общественностью Государственной полиции.

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В Рижском регионе пострадали 12 человек, из них двое пешеходов и трое велосипедистов, в Земгале пострадали четыре человека, в том числе трое — велосипедистов, в Курземе пострадали шесть человек, в том числе один пешеход, а в Видземе и Латгале оба пострадавших были пешеходами.

Всего за сутки в стране зарегистрировано 121 ДТП, из них 21 было с пострадавшими, но ни в одном происшествии погибших не было.

Вчера в Рижском регионе произошло 61 ДТП, 20 — в Земгале, 12 — в Видземе, 17 — в Курземе и 11 — в Латгале, сообщает Государственная полиция.

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LETA

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LETA
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