За сутки в Латвии вспыхнуло пять пожаров в связи с отоплением

Из-за снижения температуры воздуха и более активного обогрева в жилых домах в субботу возникло несколько пожаров, связанных с работой отопительного оборудования, в которых есть несколько пострадавших, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В субботу в 8:46 пожарные выехали на улицу Стура в Краславе, где возник пожар в одноэтажном жилом доме. На месте происшествия было установлено, что на кухне рядом с печью загорелись дрова и перегородка на площади два квадратных метра. До приезда спасателей из здания эвакуировались двое пострадавших. В 10:15 спасательные работы на месте были завершены.

7 января в 15:50 служба получила вызов в Ледманскую волость Огрского края, где к моменту прибытия пожарных дотла сгорел одноэтажный жилой дом площадью 200 м2. До приезда ГПСС из здания эвакуировался один пострадавший, который был передан медикам Службы неотложной медицинской помощи. Пожарные покинули место происшествия только в 20:15.

7 января в 21:23 поступил звонок в Иецавскую волость Баускского края. На месте было установлено, что горит одноэтажный жилой дом площадью 160 м2. До приезда пожарных из здания эвакуировались шесть человек. Пожарные вынесли из дома собаку и кошку, а работу на месте закончили в 3:31 ночи.

7 января в 22:19 поступил вызов в Брантскую волость Смилтенского края, где открытым пламенем горел жилой дом площадью 200 м2, крыша которого обвалилась. Люди при этом не пострадали. В 01:32 пожарные завершили работу на месте происшествия.

В воскресенье в 03:02 ночи поступил вызов на улицу Бикерниеку в Риге, где в пятиэтажном жилом доме было замечено задымление. На месте пожарные установили, что горит подвал площадью 21 м2. Из задымленного здания были эвакуированы 13 человек. В 5:46 пожарные закончили работу на объекте.

За прошедшие сутки, с 06:30 7 января по 06:30 8 января, в ГПСС поступил в общей сложности 61 вызов: 21 - на тушение пожаров, 28 - на спасательные работы, а 12 вызовов оказались ложными.

Как отметила представитель ГПСС Илзе Даме-Бирзиня, 16 из поступивших вызовов были связаны с неправильной эксплуатацией отопительных приборов.

"В отопительный сезон часть трагических пожаров возникает непосредственно из-за неправильных или поврежденных отопительных приборов. Люди перегревают печи и сушат на них одежду, не закрывают дверцы печей, а также размещают возле них горючие предметы", - рассказала Даме-Бирзиня.

Она подчеркнула, что такие пожары можно предотвратить путем соблюдения правил безопасности при эксплуатации отопительных приборов и регулярного контроля их технического состояния.