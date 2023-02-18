За сутки в Латвии зарегистрировано 113 ДТП
Foto: Pixabay

В пятницу, 17 февраля, в Латвии зарегистрировано 113 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 17 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

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Больше всего — 70 дорожно-транспортных происшествий — зарегистрировано в Рижском районе, по 14 — в Земгале и Латгале, девять — в Курземе, шесть — в Видземе.

В пятницу оформлено 572 административных протокола о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 207 за превышение скорости и четыре за агрессивное вождение.

Возбуждено одно административное и два уголовных дела за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также три уголовных дела за управление транспортным средством под воздействием наркотических веществ.

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