За сутки в пожарах погибли три человека, а в водоемах были найдены тела трех утопленников

За прошедшие сутки в пожарах погибли три человека, а в водоемах были найдены тела трех утопленников, сообщила агентству LЕТА представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Агрита Витола.

В 8:03 в Баускском крае был получен вызов на тушение горящего автомобиля, который врезался в дерево. В машине был обнаружен погибший человек.

По информации Госполиции, авария произошла в Вецсаулской волости, на автодороге Бауска-Айзкраукле. Водитель, личность которого еще не установлена, на машине "Honda Civic" съехал с дороги и врезался в дерево. Обстоятельства произошедшего полиция еще выясняет.

Сегодня ночью пожар произошел также в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома в Риге. Площадь горения составила 20 квадратных метров. На лестничной площадке образовалось сильное задымление. Пожарные эвакуировали из дома 15 жильцов, двое из которых пострадали и были переданы медикам. В горевшей квартире был найден один погибший.

В Марупском крае ночью загорелся двухэтажный дом, площадь горения составила 450 квадратных метров. Работы по тушению еще продолжаются. В доме был обнаружен один погибший.

Также за прошедшие сутки в водоемах Плявиньского, Яунелгавского и Лимбажского краев были найдены тела трех утопленников.

За прошедшие сутки ГПСС получила 96 вызовов, 69 из которых были вызовами на тушение пожаров. В 25 случаях горела прошлогодняя трава, в девяти — лес. Кроме того, работники ГПСС провели 17 работ по спасению.