За сутки в пожарах пострадали два человека

В среду, в 20.23 сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) получили информацию о том, что в Риге в двенадцатиэтажном доме в квартире горит мебель. Площадь горения составила 4 квадратных метров. Их задымленного помещения была спасен пострадавший, которого передали работникам скорой, сообщили в VUGD.

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До прибытия пожарных жильцы дома сами пытались потушить пламя, что помогло ликвидировать пожар и спасти человека. В 22.13 пожар был полностью ликвидирован, детектора дыма в квартире не было.

В 17.41 спасатели спешили на вызов в волость Деменес, Даугавпилсский край, где на полигоне для отходов горели покрышки на площади 350 квадратных метров. В 20.41 этот пожар повышенной опасности был ликвидирован.

В 8.41 пожарные получили информацию о том, что в многоэтажке в Риге загорелась деревянная доска, оставленная у плиты. В квартире сработал детектор дыма. Пострадал один человек, который был передан медикам. Пламя удалось погасить до прибытия пожарных.

В общей сложности за минувшие сутки VUGD получила 38 вызовов - 17 из них на тушение пожаров, 14 - на спасательные работы.