За сутки в водоемах утонули четыре человека (ОБНОВЛЕНО)
Foto: AP/Scanpix

В течение минувших суток сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) вытащили из водоемов двух утонувших человек, сообщили в VUGD.

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В пятницу один человек утонул в озере в Царникавском крае. В свою очередь, в субботу рано утром еще одного утопленника достали из реки в Яунелгавском крае.

В свою очередь Служба неотложной медицинской помощи получила вчера пять вызовов о тонущих людях. В двух случаях извлеченных из воды людей спасти не удалось.

Как сообщалось, в Янов день в водоемах Латвии утонули три человека. Они были пьяны.

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rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA
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