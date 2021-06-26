За сутки в водоемах утонули четыре человека (ОБНОВЛЕНО)

В течение минувших суток сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) вытащили из водоемов двух утонувших человек, сообщили в VUGD.

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В пятницу один человек утонул в озере в Царникавском крае. В свою очередь, в субботу рано утром еще одного утопленника достали из реки в Яунелгавском крае.

В свою очередь Служба неотложной медицинской помощи получила вчера пять вызовов о тонущих людях. В двух случаях извлеченных из воды людей спасти не удалось.

Как сообщалось, в Янов день в водоемах Латвии утонули три человека. Они были пьяны.