За сутки задержано шестеро нетрезвых водителей
Foto: Pixabay

За минувшие сутки на дорогах Латвии в состоянии алкогольного опьянения было задержано шестеро водителей транспортных средств, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

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За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения возбуждено три дела об административных правонарушениях и начато три уголовных процесса, при этом ни к одному из виновных не будет применена конфискация транспортного средства.

Кроме того, за последние 24 часа на дорогах Латвии зафиксировано 263 нарушения скоростного режима и остановлены двое агрессивных водителей.

В общей сложности за сутки в сфере дорожного движения было принято 584 постановления об административных правонарушениях.

За последние сутки в Латвии зарегистрировано 101 дорожно-транспортное происшествие, в них пострадали 15 человек. Среди пострадавших в этих ДТП один пешеход, трое велосипедистов и двое водителей электросамокатов.

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