За сутки задержаны пять пьяных водителей и двое после употребления наркотиков
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За минувшие сутки на дорогах Латвии были задержаны пять водителей в состоянии алкогольного опьянения и двое в состоянии наркотического опьянения, сообщили агентству ЛЕТА в отделе по связям с общественностью Государственной полиции.

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В отношении одного водителя начато административное дело, в отношении шести - уголовные дела, в результате водителям придется расстаться с транспортным средством или эквивалентной денежной суммой.

За сутки на дорогах Латвии зарегистрировано 123 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали семь человек, в том числе трое пешеходов и один велосипедист.

В четверг полиция составила 145 протоколов о превышении скорости, а 12 водителей были оштрафованы за агрессивное вождение.

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