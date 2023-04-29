За сутки задержаны восемь пьяных водителей, у троих конфискуют автомобили

За минувшие сутки в Латвии за рулем в состоянии алкогольного опьянения были задержаны восемь водителей, сообщили в Госполиции.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Семеро из задержанных будут привлечены к уголовной ответственности, так как управляли транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения. У троих из них автомобиль будет конфискован, а с четырех пьяных водителей будет взыскана стоимость транспортного средства.

Всего вчера в сфере дорожного движения было принято 525 решений по административным правонарушениям, в том числе 229 в связи с превышением скорости и одно — за агрессивное вождение.