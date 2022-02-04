За требование взятки задержан пограничник; второй признан подозреваемым

В середине января сотрудник Государственной пограничной службы был задержан по подозрению в требовании и получении взятки, в свою очередь, 3 февраля его коллега был признан подозреваемым в связи с тем, что не сообщил об этом факте.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В ноябре прошлого года в ходе внутренней проверки сотрудники Даугавпилсского управления пограничной службы обнаружили у гражданина Украины, который является постояльцем центра по размещению иностранцев “Daugavpils”, мобильный телефон. Его ему незаконно передал сотрудник Пограничной службы. По факту был начат уголовный процесс, в рамках которого за требование и получение взятки был задержан подозреваемый — инспектор Отдела оперативного управления и охраны Рижского управления Центра по размещению задержанных иностранцев "Муцениеки". В свою очередь, 3 февраля еще один сотрудник погранслужбы был признан подозреваемым за то, что не сообщил о предложении взятки.

За требование или получение взятки закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет, а также запрет занимать определенные должности в течение пяти лет. В свою очередь, за то, что подозреваемый не сообщил о том, что готовится тяжкое преступление — лишение свободы сроком до двух лет, принудительные работы или штраф.