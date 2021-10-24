За третью ночь комендантского режима задержаны 356 человек
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

За третью ночь действия комендантского часа с субботы на воскресенье было проверено 6827 лиц, из которых 5973 имели при себе заполненные удостоверения с обоснованием причины выхода на улицу, сообщили в Государственной полиции.

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В целом с 20:00 до 5:00 на улицах были задержаны 356 человек за несоблюдение установленных ограничений, в 756 случаях удалось обойтись предупреждениями.

Также было зафиксировано 70 нарушений, которые еще предстоит рассмотреть для возбуждения административного дела.

Как сообщалось, первый вечер комендантского часа в связи с Covid-19 начался в четверг в 20:00, и с тех пор с указанного времени и до 5:00 утра место жительства можно оставлять только в случаях обоснованной необходимости, которую следует указать в свидетельстве, доступном для заполнения на сайте Госполиции. Такое положение продлится до 15 ноября.

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LETA

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LETA

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