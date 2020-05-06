За три месяца этого года в Латвии совершено 70 самоубийств

В январе-марте этого года самоубийства совершили 70 человек, свидетельствуют предварительные данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

По сравнению с предыдущими годами в марте количество самоубийств не выросло. В марте этого года было совершено 25 суицидов, в марте 2019 года — 24, в марте 2018 года — 21, в марте 2017 года — 25.

По данным ЦПКЗ, в первом квартале более половины смертей — 3899 из 6918 — были связаны с сердечно -сосудистыми заболеваниями. Злокачественные опухоли стали причиной смерти 1454 человек.

ЦПКЗ отмечает, что в первом квартале смертность не возросла ни в одной из групп основных причин.