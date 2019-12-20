За убийство двух соотечественников украинец осужден в Литве на 20 лет лишения свободы

В пятницу Каунасский окружной суд осудил на 20 лет лишения свободы гражданина Украины Александра Царюченко, который был признан виновным в убийстве двух человек и покушении на убийство третьего.

Первые пять лет мужчина должен будет отбывать наказание в тюрьме, оставшуюся часть – в исправительной колонии, постановил судья Арунас Паштуолис. Ему присуждено 11,4 тыс. евро материального ущерба, нанесенного во время пожара. Прокурор просил наказать пожизненным заключением.

43-летний украинец в сентябре прошлого года во время драки убил двух соотечественников, один из которых не был в состоянии оказывать сопротивление, а также пытался жестоко убить еще одного человека опасным для жизни окружающих способом.

По данным прокуратуры, один мужчина был убит, когда возник конфликт между ними. А. Царюченко убил ножом своего коллегу во дворе жилого дома, его тело было найдено в детской песочнице во дворе. После этого преступления он поспешил в квартиру, где проживали его соотечественники и нанес удары ножом спящему, который скончался от нанесенных ран. После этого А. Царюченко покушался на убийство еще одного коллеги, он избил его и ранил ножом, а когда мужчина успел запереться в другой комнате, решил поджечь квартиру и таким образом лишить его жизни.