За уклонение от налогов мужчина получил год тюрьмы. После апелляции срок удвоили
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Земгальский окружной суд приговорил к двух годам тюремного заключения обвиняемого в неуплате налогов и приравненных к ним выплат, сообщает LETA. Ранее этот же человек был приговорен к одному году лишения свободы.

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В феврале Земгальский районный суд за то же инкриминируемое преступление приговорил мужчину к одному году лишения свободы. Он подал апелляцию в Земгальский окружной суд, и тот в сентябре признал его виновным и приговорил не к одному, а к двум годам лишения свободы. Также осужденному запрещено занимать должность члена правления компании на срок до трех лет.

Государству был нанесен ущерб в размере 427 543 евро, и мужчина обязан выплатить эту сумму.

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