За уклонение от уплаты налогов обвиняемый получил пять лет тюрьмы

За уклонение от уплаты налогов и мошенничество в крупных размерах в июне 2020 года Резекненский суд приговорил обвиняемого к реальному тюремному заключению сроком на пять лет, с применением полицейского контроля на один год и шесть месяцев и запретом заниматься предпринимательской деятельностью два с половиной года. Также обвиняемый должен заплатить 362 391 евро в качестве компенсации причиненного вреда.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Согласно обвинительному приговору, в период с декабря 2009 года до марта 2021 года обвиняемый организовал хозйственную и финанасовую деятельность предприятия.

В целях уклонения от уплаты НДС, обвиняемый указал в декларациях НДС фактически не состоявшиеся сделки, тем самым противозаконно увеличив размер предналога и уменьшив уплачиваемый в госказну налог. В результате подачи неверных сведений в Службу госдоходов, обвиняемый также избежал уплаты подоходного налога с предприятий. В целом государство недополучило 180 307 евро в качестве НДС и 117 903 евро в качестве подоходного налога с предприятий. Кроме того, обвиняемый пытался мошенническим путем украсть из госбюджета 72 478 евро, но реально украл только 54 563 евро.

Приговор можно обжаловать.