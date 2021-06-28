За установку на своем автомобиле сирены женщина получила штраф 250 евро

В понедельник женщина получила штраф 250 евро за использование в своем автомобиле сирены, похожей на ту, что использует оперативный транспорт, сообщили в Государственной полиции.

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В полицию поступила информация о том, что на улице Мейю цельш в Елгаве женщина, управляющая автомобилем Volkswagen Golf, вводит в заблуждение остальных участников дорожного движения, используя звуковой сигнал, который напоминает тот, что использует оперативный транспорт. Стражи порядка остановили подходивший под описание автомобиль и выяснили, что женщина 2001 г.р. установила сирену и громкоговоритель.

Полиция начала административный процесс. В законе О дорожном движении сказано, что за управление транспортным средством, оснащенным специальным оборудованием, если в соответствии с требованиями нормативных актов это не оперативный транспорт, полагается денежный штраф в размере от 140 до 430 евро.