За вождение без полиса OCTA в течение дня - штраф в размере 1130 евров

В Латвии вождение автомобиля без полиса обязательного гражданского страхования (OCTA) в течение одного дня может повлечь за собой сразу несколько штрафов. Это происходит в тех случаях, когда подобное нарушение фиксирует фоторадар, сообщает LSM.lv.

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В частности, водитель Эва Дзелме была оштрафована на 1130 евро. В госполиции объясняют такой штраф тем, что это предусмотрено законом. Но судебный эксперт полагает, что повторное наказание следует применять только в том случае, если водителю сообщили о первом нарушении.

Эва Дзелме около месяца управляла автомобилем без полиса ОСТА и теперь должна Госказначейству более тысячи евро. Когда ее впервые остановила полиция, размер штрафа составил 80 евро. После этого женщина купила полис, но вскоре ее электронная почта стала заполняться другими административными наказаниями за то же правонарушение — езду без OCTA.

В частности, полицейский экипаж не остановил женщину, но позже оштрафовали ее на 350 евро. Помимо этого два фоторадара выписали женщине штраф еще на 700 евро (по 350 евро каждый). Таким образом, общая сумма к оплате составила 1130 евро. По словам Эвы, если бы полицейские сразу сообщили ей о возможных последствиях, то она без промедления приобрела бы полис OCTA.

Также непонятно, почему сотрудники дорожной полиции во время остановки автомобиля женщины решили выписать ей гораздо меньшее наказание, чем фоторадары - 350 евро вместо 80 и возможностью заплатить всего 40 евро при оплате в течение двух недель. В Госполиции поясняют, что это предусмотрено законом. Фоторадары наказывают владельца автомобиля, а полиция наказывает водителя. Неважно, что на самом деле это один и тот же человек. Полиция отмечает, что вождение без OCTA даже в течение одного дня наказывается многократно.

"Длительное нарушение, по сути, очень короткое. Даже поездка в магазин и обратно считается за две поездки. Следовательно, две поездки - два нарушения", — говорит исполняющий обязанности начальника Управления по надзору и координации дорожного движения Главного управления полиции Артурс Смилга. Исключение составляют случаи, когда одно и то же нарушение фиксировалось только с разницей в секунды.

Юрист Модрис Жейвотс не согласен с мнением полиции. Он объясняет, что полиция обеспечивает соблюдение закона, не вникая в суть дела.

"Должно было быть применено наказание и уведомлено лицо за первый зафиксированный случай . И если водитель продолжает совершать нарушения, то, конечно, только тогда следует применять другие действия", - говорит юрист.

Основная проблема в том, что водителя не информируют о последствиях, ему не дают возможности исправить нарушение, подчеркивает Жейвотс. Полиция же утверждает, что узнать об окончании срока действия полиса OCTA можно, активировав отправку текстовых sms-сообщений в приложении CSDD.