За возможное сексуальное насилие в отношении пациенток полиция задержала иммунолога Никифоренко

Государственная полиция задержала врача за возможное сексуальное насилие в отношении пациенток. Полицейские не называют имени медика, но в распоряжении портала Delfi есть информация, что это Евгений Никифоренко.

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Никифоренко был признан подозреваемым и задержан 22 февраля этого года. А 24 февраля к мужчине применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы, а также запрет на врачебную практику. Мера пресечения установлена на 22 месяца.

Уголовный процесс, начатый 20 декабря 2021 года квалифицируется по 1-й части 160 -й статьи Уголовного закона о сексуальных действиях в целях удовлетворения полового влечения при физическом контакте с телом потерпевшего, если они совершены с использованием состояния беспомощности потерпевшего или против воли потерпевшего, с применением насилия или угроз, власти или иного влияния на потерпевшего.

9 февраля уголовный процесс был дополнительно квалифицирован по 2-й части 160-й статьи Уголовного закона об анальном или оральном или сексуальном удовлетворении противоестественным образом, связанном с вагинальным, анальным или оральным проникновением в половой орган потерпевшего, если это сделано в отношении лица, находящегося в беспомощном состояния или против воли потерпевшего, с применением насилия, угроз или с использованием доверия, авторитета или иного воздействия на потерпевшего, информирует полиция.

Государственная полиция призывать всех, кто считает, что стал жертвой возможных незаконных действий, немедленно связаться с полицией по телефону 67829202. Сейчас жертвами являются четыре женщины.

Учитывая, что расследование продолжается, Государственная полиция сейчас не дает никаких дополнительных комментариев в интересах следствия.

Уже сообщалось, что после нескольких заявлений женщин Госполиция в 2009 году возбудила уголовный процесс, который через четыре года был прекращен - дело не дошло до суда. Как сообщает подкаст Латвийского радио Dokumentārijs, женщины полагали, что во время визитов к иммунологу они подвергались сексуальному насилию: он производил манипуляции, не соответствующие его специальности. Женщины один раз обжаловали это решение, но прокуратура оставила его в силе. Однако, после расследования журналистов, опубликованного в подкасте Dokumentārijs, генеральный прокурор Юрис Стуканс решил пересмотреть дело, запросив все его материалы для принятия решения о расследовании и дальнейших действиях.