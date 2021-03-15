За враждебные комментарии о чернокожих назначили принудительные работы

Суд Латгальского предместья Риги присудил 200 часов принудительных работ мужчине, который оставил враждебные комментарии о людях с черной кожей.
В июне прошлого года обвиняемый оставил в сети Twitter враждебный комментарий в адрес чернокожих людей: "Blin tie nigeri ir jāšauj". Комментарий был размещен под видео, на котором было изображено нападение чернокожих лиц на белого водителя грузового автомобиля.
Спустя несколько дней обвиняемый оставил в сети Twitter еще один комментарий: "Jāšauj nost tas nigers, ka traks suns."
По мнению суда, таким образом обвиняемый разместил в публичном пространстве комментарии, умышленно направленные на разжигание ненависти к чернокожим, а также на разжигание расовой розни.