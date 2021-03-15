За враждебные комментарии о чернокожих назначили принудительные работы
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Суд Латгальского предместья Риги присудил 200 часов принудительных работ мужчине, который оставил враждебные комментарии о людях с черной кожей.

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В июне прошлого года обвиняемый оставил в сети Twitter враждебный комментарий в адрес чернокожих людей: "Blin tie nigeri ir jāšauj". Комментарий был размещен под видео, на котором было изображено нападение чернокожих лиц на белого водителя грузового автомобиля.

Спустя несколько дней обвиняемый оставил в сети Twitter еще один комментарий: "Jāšauj nost tas nigers, ka traks suns."

По мнению суда, таким образом обвиняемый разместил в публичном пространстве комментарии, умышленно направленные на разжигание ненависти к чернокожим, а также на разжигание расовой розни.

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LETA

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