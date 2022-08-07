За враждебные письма в посольство Украины - 140 часов общественных работ

Прокуратура приговорила человека к 140 часам общественных работ за отправку враждебных электронных писем в посольство Украины в Латвии. Об этом агентству LETA сообщили в прокуратуре.

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По статье УК ЛР, лицо обвиняется в деянии, направленном на разжигание национальной ненависти и розни.

Дело расследовала Служба государственной безопасности (СГБ), которая сообщила, что на адрес электронной почты посольства Украины в Латвии отправлялись письма, в которых выражалась открытая нетерпимость, ненависть и агрессия по отношению к народу Украины, включая сотрудников посольства. В письмах также были угрозы расправы.

По итогам уголовного процесса прокуратура определила наказание мужчине в виде общественных работ на 140 часов. Согласно закону, прокуратура может наказать обвиняемого, если тот признает свою вину и согласен завершить уголовный процесс назначением ему наказания.

После 24 февраля СГБ Латвии возбудила 22 уголовных производства и приняла четыре уголовных производства от Госполиции в связи с поддержкой российской агрессии и разжиганием ненависти.

К настоящему времени СГБ завершила досудебное расследование по пяти уголовным делам, направив полученные в ходе следствия материалы в прокуратуру и заведя на подозреваемых лиц уголовное преследование. По 21 уголовному производству продолжается досудебное расследование. 16 лицам присвоен статус подозреваемых, а еще шести лицам присвоен статус лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что СГБ задержала блогера Кирилла Федорова, создателя и администратора русскоязычной тематической группы в Facebook "Криминальная Латвия" Юрия Михайлова, представителя "Центра духовного развития и оздоровления" "DVS Urantija" Айвиса Василевскиса и бывшего депутата Рижской думы Руслана Панкратова. Следствие в отношении этих лиц продолжается.