За выходные 25 человек попали в больницу с признаками перегрева

В эти выходные медики Службы неотложной помощи доставили в больницы Латвии 25 человек с признаками перегрева. Об этом агентству LETA сообщили в службе.

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В субботу, когда особо сильная жара еще не спала, врачи доставили в медучреждения 18 человек с признаками перегрева. В субботу, когда стало немного прохладнее, в больницу привезли еще семь человек с признаками теплового удара.

Несмотря на то, что жара спадает, важно оставаться внимательными и беречь здоровье. Когда латвийские синоптики предупреждают об опасной жаре (оранжевое или красное предупреждение) нужно по возможности меньше находиться на солнце, пить достаточно жидкости, выбирать подходящую одежду и особенно внимательно заботиться о детях и пожилых людях.

В жару может помочь регулярное умывание прохладной водой, а также можно использовать влажные компрессы, напоминают врачи.

В случае теплового удара медики рекомендуют переместить человека в тень или в более прохладное место, полулежа, снять тесную или теплую одежду, положить холодные компрессы на лоб и грудь, или облить прохладной водой лицо, шею и грудь.

Охлаждая человека, рекомендуется также создать поток ветра, а если человека не рвет, давать много воды. Здоровому взрослому можно давать до одного-двух литров воды в течение нескольких часов, но это нужно делать постепенно.

Если из-за жары начинаются проблемы со здоровьем, медики службы неотложной помощи призывают консультироваться с семейным врачом или звонить на единый консультативный номер семейных врачей — 66 016 001, который работает с 17 до 8 по рабочим дням и круглосуточно — по выходным.