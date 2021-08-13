За взятку врачу и имитацию вакцинации задержано семь человек
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Госполиция задержала семь человек, подозреваемых в
в даче взятки врачу и имитацию вакцинации от Covid-19, за которую было потребовано вознаграждение.

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Более подробная информация по этому делу будет представлена сегодня на пресс-конференции, которую проведет глава Госполиции Армандс Рукс, начальник Управления по борьбе и предотвращению коррупции Екабс Страуме и директор Департамента здравоохранения Минздрава Антра Валдмане.

Как уже сообщалось ранее, 9 августа в распоряжение KNAB поступила информация о том, что получены сигналы о подделке сертификатов вакцинации от Covid-19, которые продают неустановленные лица. Было начато следствие, в рамках которого провели задержания.

Согласно Уголовному закону Латвии, за подделку документов сотрудники государственных и муниципальных медицинских учреждений могут быть приговорены не только к принудительным работам или штрафу, но и к лишению свободы на срок до одного года.

Если же эти действия выполняются в корыстных целях — с требованием и получением денег или других выгод — тюремный срок может увеличиться до 4 лет заключения.

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