За Янову ночь работники ГПСС потушили пожары в нескольких домах и спасли лодочников

За время праздника работники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) потушили пожары в нескольких домах и банях, а также спасли лодочников, сообщила представитель ГПСС Илзе Даме-Бирзиня порталу LETA. Всего за прошедшие сутки в ГПСС поступило 95 вызовов — 46 по тушению пожаров, в том числе один по лесному пожару, 16 по спасательным работам, но 33 вызова были ложными.

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Около шести вечера поступил вызов в Мазсалацу Валмиерского района, где в одноэтажном жилом доме возник пожар. Прибыв на место, спасатели установили, что открытым пламенем горит одноэтажное деревянное здание с мансардой площадью 150 квадратных метров (м2). Три человека эвакуировали. Пожар потушили за четыре часа.

В 20.09 пожарные прибыли в Балтинавскую волость Балвского района, где горела баня. Прибыв на место, обнаружили горящую открытым пламенем сауну в 40 м2. Пострадавший был передан службе неотложной помощи. После полуночи пожар потушили.

В 20.39 в ГПСС поступил вызов в Лигатне, где на Гауе перевернулась лодка с двумя людьми. На месте происшествия было установлено, что люди находятся на острове посреди реки. Пожарные спасли людей и лодку.

Вчера спасателям так не удалось найти человека, пропавшего в среду, когда в районе Цесиса на Гауе перевернулась лодка - одному человеку сразу удалось спастись, а один пропал без вести. К поискам привлекли водолазов, но без результатов.

В 22.35 пожарные выехали на улицу Миежу в Лиепае, где вспыхнул пожар в жилом доме. Прибыв на место, установили, что горит крыша двухэтажного жилого дома с мансардой площадью 130 м2. Десять человек эвакуировали, пожар удалось погасить лишь к половине четвертого ночи.

Вскоре после полуночи поступил звонок на улицу Дижозолу в Риге, где в 9-этажном жилом доме произошло задымление. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что в квартире на втором этаже горела еда. В пожаре пострадал один человек, который был направлен в "неотложку".

17 ложных вызовов из 33 были связаны с тем, что жители видели дым или вспышки пламени от Яновых костров и боялись пожара.