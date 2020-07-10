За жестокое убийство судят мужчину, ранее осужденного за изнасилование и убийство своей 10-летней дочки

Суд Видземского района (Мадона) рассматривает дело 59-летнего Оскара Дициса, который обвиняется в убийстве приятеля. Как отмечает Latvijas Avīze, Дицис ранее был осужден на 15 лет за изнасилование и убийство своей 10-летней дочери.

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Согласно материалам дела, 1 декабря прошлого года в волости Литенес (Гулбенский край) Дицис, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в приступе ревности убил приятеля Андриса, которого застал у постели своей подруги Илзе. Увидев это, Оскар бросился на кухню, схватил нож и стал наносить удары, пока не согнулось лезвие. Затем он взял другой нож и продолжил наносить удары. Всего эксперты насчитали на теле 16 ранений.

Свою вину в суде Дицис признает лишь частично, утверждая, что защищал честь семьи и женщины. Следующее заседание назначено на сентябрь.

Имя Оскара Дициса впервые стало известно общественности в 1995 году, когда он задушил свою малолетнюю дочку, а затем сжег ее тело.

Как отмечает Latvijas Avīze, в тот день Дицис приехал к своему отцу в Бирзгале, утверждая, что ищет пропавшую в Кегумсе дочку. По его словам, он отлучился в туалет, а когда вышел, девочки уже не было. Спустя полгода в лесу под Бирзгале нашли обгоревшее тело ребенка.

Отсидев 15 лет за страшное преступление и выйдя на свободу, Дицис больше не появлялся в уголовной хронике. В последнее время проживал в волости Литенес, перебивался случайными заработками или был задействован в муниципальных работах.