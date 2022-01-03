Задержан грабитель, нападавший на пенсионерок в Пурвциемсе, Плявниеки и Дарзциемсе

В Риге сотрудники полиции задержали ранее судимого мужчину за ограбление пожилых женщин на улице, сообщили агентству LETA в Госполиции.

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26 декабря вечером медики сообщили полиции, что в медучреждение доставлена женщина пенсионного возраста с травмой головы.

Стражи порядка выяснили, что в тот день в Риге, на улице Скудру, на потерпевшую напал незнакомый мужчина. Сначала он потребовал, чтобы женщина отдала свою сумку, а после толкнул ее на землю, несколько раз ударил по голове и отобрал сумку. В украденной сумке остались кредитные карточки, 320 евро и мобильный телефон. Мужчина скрылся с места происшествия.

В полиции сообщили, что преступление совершил мужчина 1982 года рождения, который ранее был судим за грабеж и хранение наркотических веществ. 29 декабря стражи порядка задержали подозреваемого и провели обыск в месте фактического проживания мужчины в Риге.

Также выяснилось, что в последнее время задержанный, возможно, ограбил еще трех пожилых женщин.

25 декабря мужчина украл сумку с личными вещами у другой женщины, но уже на улице Ницгалес. В свою очередь, утром 29 декабря, перед его задержанием, он ограбил еще двух женщин — на улице Илукстес и Джохара Дудаева гатве.

В день задержание поведение мужчины свидетельствовало о том, что он, возможно, находится под воздействием наркотических или психотропных веществ, поэтому ему была назначена экспертиза. Если употребление наркотиков или психотропных веществ подтвердится, задержанному придется отвечать и за это нарушение.

Подозреваемый заключен под стражу, полиция продолжает искать место нахождения украденного телефона.