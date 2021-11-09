Задержан молодой человек, подозреваемый в нанесении тяжких телесных повреждений

В конце минувшей недели в больнице от ножевых ранений скончался мужчина. По подозрению в совершении преступления был задержан молодой человек. Сейчас он, по решению суда, арестован, сообщили порталу Delfi в пресс-службе государственной полиции.

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Инцендент произошел в Пилтене. Медики доставили пострадавшего в стационар, где и были зафиксированы телесные повреждения — множественные ножевые ранения в области живота и груди. Спасти пострадавшего не удалось. Он скончался.

Вскоре сотрудники полиции по подозрению в совершении данного преступления задержали молодого человека, который гостил в семье потерпевшего. Вероятно конфликт возник во время совместного распития алкогольных напитков.

Суд арестовал подозреваемого. Ранее он не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

По данному факту начат уголовный процесс. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Расследование продолжается.