Задержан мужчина, который в августе избил посетителя в квартале Андрейоста

Госполиция 13 сентября задержала мужчину, подозреваемого в нападении на посетителя в квартале Андрейоста. 15 сентября ему был присвоен статус подозреваемого и применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

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Уголовный процесс возбужден по части 1 статьи 126 Уголовного закона Латвии:

за нанесение телесных повреждений средней тяжести. За это преступление законом предусмотрено наказание вплоть до 3 лет лишения свободы.

Ранее портал Delfi уже сообщал, что Департамент дисциплинарного надзора Рижского регионального управления полиции начал служебную проверку, в ходе которой выясняли, правомерно ли действовали полицейские в случае, когда они изначально отказались начать расследование после жалобы на полученные телесные повреждения. Потерпевший заявил, что его избили за поддержку Украины.

В соцсети Facebook была размещена информация, где описывалось нападение, в ходе которого пострадал молодой человек, отдыхавший ночью в квартале Андрейоста. По его словам, между ним и парой русскоязычных лиц, прославлявших действия России, вспыхнул конфликт. Потерпевший возражал против этого, но после этого конфликт утих. Спустя пару часов на пострадавшего было совершено нападение, и он пришел в себя лишь в больнице.