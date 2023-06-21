Задержан мужчина, подозревающийся в изнасиловании двух мальчиков
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12 июня работники Управления Госполиции по борьбе с организованной преступностью и серийным преступлениям задержали мужчину, подозревающегося в сексуальном насилии по отношению к лицам, не достигшим 16 лет, а также в изготовлении детской порнографии.

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Задержанный — мужчина 1968 года рождения. Пострадавшие — двое мальчиков младше 16 лет. Также задержан еще один мужчина, который не сообщил в полицию об особо тяжком преступлении в отношении одного из мальчиков.

Об эпизоде сексуального насилия Госполиции сообщили муниципальные полицейские, которым, в свою очередь, информацию сообщили пострадавшие. Был начат уголовный процесс и выяснена личность возможного насильника.

Подозреваемый познакомился с мальчиками весной 2022 года в одном из рижских подъездов. Войдя к ним в доверие, через некоторое время он стал совершать по отношению к ним сексуальное насилие. Это длилось с весны до осени. Одного из мальчиков он пытался привлечь к изготовлению детской порнографии и предлагал ему деньги, но мальчик отказался. О ситуации знал сосед подозреваемого, мужчина 1996 года рождения, но в полицию не сообщил.

У обоих мужчин были проведены обыски и изъяты вещественные доказательства. Начат уголовный процесс по части четвертой статьи 160 (действия сексуального характера в отношении лиц младше 16 лет), части шестой статьи 160 (анальный или оральный половой акт с лицом младше 16 лет), части четвертой статьи 166 (побуждение участвовать в изготовлении порнографических материалов лиц младше 16 лет) и по статье 315 (несообщение об особо тяжких преступлениях).

Мужчина, который подозревается в изнасиловании, арестован, ко второму применена мера пресечения, не связанная с арестом.

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