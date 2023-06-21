Задержан подозреваемый в хищении у жителей Эстонии почти 60 000 евро гражданин Латвии

В конце мая полиция задержала в Йыхви гражданина Латвии, подозреваемого в хищении у жителей Эстонии посредством якобы курьера Банка Эстонии и поддельных документов почти 60 000 евро.

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Полиции 25 мая поступило сообщение о том, что в Йыхви мошенники пытались выманить у пожилого мужчины 9000 евро. Ему позвонили представившиеся сотрудником Банка Эстонии и полицейскими неизвестные и рассказали о секретной операции полиции, цель которой — поймать мошенника из числа банковских служащих. Они велели своей жертве снять все деньги со своего банковского счета и передать их "курьеру Банка Эстонии", который должен был приехать на следующий день.

По словам глава службы криминальной информации Идаской префектуры Марики Водья, перевод денег должен был состояться 26 мая. Прежде чем схема мошенничества была завершена, в операцию так называемой полиции вмешались настоящие полицейские, которые и арестовали ехавшего утром в Йыхви для получения денег предполагаемого "курьера Банка Эстонии".

"Задержанный оказался гражданином Латвии, в отношении которого собранные доказательства дали основание подозревать его в сборе денег с эстонских потерпевших еще не менее четырех раз за последние три месяца по аналогичной схеме мошенничества", — сказала Водья.

У гражданина Латвии также изъяли поддельные документы о приеме и переводе денег с названием Eesti Pank и другими символами. В ходе процедуры было установлено, что такие же документы с письмами от Eesti Pank гражданин Латвии передал другим лицам при получении денег.

"Поскольку имелись основания подозревать мужчину в совершении нескольких эпизодов мошенничества, то, чтобы не допустить его уклонения от судебного разбирательства, прокуратура сочла необходимым ходатайствовать об аресте на два месяца, что суд и удовлетворил", — сказала Водья.

В конце марта полиция арестовала в Таллинне двоих подозреваемых в организации афер, подобных легенде о курьере Банка Эстонии. "Они причастны к хищению у двух человек 40 тысяч евро. Присланные ими курьеры были задержаны полицией 8 марта в Нарве, и у них был обнаружен поддельный документ, похожий на письма из Eesti Pank", — сказала Водья.

Оба уголовных дела ведет Идаская префектура под руководством Вируской окружной прокуратуры.

Водья отметила, что, хотя полиции удалось предотвратить ущерб в случае задержания преступников с поличным, возможность взыскания денег, потерянных в уже имевших место эпизодах мошенничества, к сожалению, очень мала.

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"Местные "курьеры", сотрудничающие с аферистами за границей, доставляют деньги из страны в кратчайшие сроки, и отследить дальнейшее движение денег сложно. Поэтому лучший вариант предотвратить ущерб — провести профилактическую работу и заняться поимкой местных преступников, замешанных в аферах. Предложения присоединиться к такой преступной схеме, циркулирующие в интернете, могут означать краткосрочный легкий заработок, но рано или поздно такие люди пересекутся с полицией, что, в свою очередь, приведет к конфискации преступного дохода и уголовному наказанию", — подчеркнула сотрудница криминальной полиции.

Она напомнила, что ни полиция, ни банковские служащие не проводят с людьми таких тайных операций, которые заключались бы в переводе их денег кому-то. Ни полиция, ни банки не запрашивают у людей личную информацию или информацию о банковских счетах по телефону. "Если вам звонят из полиции или банка, вы всегда можете попросить о встрече в полицейском участке или отделении банка и сами посмотреть, с кем вы разговариваете. Также в случае такой аферы простой способ идентифицировать мошенников — это поговорить с ними по телефону на эстонском языке. Как правило, такие мошенники не говорят по-эстонски", — подчеркнула Водья.

"Мы имеем дело с хорошо организованным международным преступлением из нескольких звеньев, и вернуть похищенные по этой схеме деньги практически невозможно. Мы выявляем дошедшие до Эстонии мошеннические схемы и пытаемся задерживать действующих здесь мошенников, но сам бизнес управляется из-за границы. Это в свою очередь означает, что нужно быть предельно осторожным при транспортировке своих денег и товаров, чтобы не быть обманутыми и не понести больших убытков", — сказала Водья.