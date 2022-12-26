Задержан подозреваемый в краже ценных книг из библиотек Латвии и Эстонии: ущерб составил около 200 000 евро

Полиции удалось гражданина Грузии, подозреваемого в краже ценных книг в библиотеке Тартуского университета (Эстония) и в Латвийской национальной библиотеке.

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Как отмечает Rus.err.ee со ссылкой на Tartu Postimees, следствие по делу продолжается, вероятно, уголовное дело будет передано в прокуратуру в начале 2023 года.

В пресс-службе прокуратуры пояснили, что задержанному мужчине будет предъявлено обвинение в масштабном мошенничестве и пособничестве. Известно, что его сообщником являлся гражданин Грузии.

Как ранее сообщал новостной портал Rus.err.ee, в апреле 2022 года двое мужчин посетили читальный зал рукописей и редких книг библиотеки Тартуского университета и взяли там различные редкие издания, в том числе выпущенные при жизни произведения Александра Пушкина и Николая Гоголя, для предполагаемых исследований — изучить цензуру в России в начале XIX века. Позже библиотека обнаружила, что восемь из них были украдены, то есть заменены на искусно сделанные копии, в результате чего, по предварительной оценке, ущерб учреждению составил почти 76 000 евро.

По словам директора библиотеки Кристы Ару, один из мужчин представился украинским беженцем, который хотел продолжить учебу в США, мужчина постарше выдал себя за дядю "студента". Пообщавшись со своими коллегами в Риге, Ару узнала, что, по-видимому, эти же люди воровали и в Латвийской национальной библиотеке, где тоже интересовались Гоголем и Пушкиным. Кроме того, злоумышленники предположительно действовали и в Варшаве.

Напомним, в апреле нынешнего года Госполиция сообщила, что из Латвийской Национальной библиотеки на ул. Мукусалас были украдены редкие, ценные книги: изданное в 1829 году издание поэмы "Полтава" Александра Пушкина, изданная в 1913 году книга Алексея Крученых "Возропщем", а также книга Алексея Крученых "Побѣда над Солнцем". В полиции отметили, что ценность похищенных книг составляет более 100 000 евро. После этого Госполиция объявила в розыск подозреваемого, изображенного на фотографии.