Задержан подозреваемый в нападении на мальчика в Агенскалнсе

В минувший вторник сотрудники Госполиции задержали мужчину, подозреваемого в возможном нападении на мальчика в Агенскалнсе.

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В Рижском региональном управлении полиции напоминают, что ЧП произошло 20 апреля, когда во время конфликты было совершен нападение на ребенка.