Задержан подозреваемый в убийстве 54-летней женщины: мотивы выясняются

В начале текущей недели в волости Каугуру Валмиерского края было найдено тело женщины 1968 г.р. со следами насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления полиция задержала мужчину 1994 г.р.

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По данным пресс-центра Видземского регионального управления полиции, информация о найденном теле поступила на пульт дежурного 6 июня. Полиция начала уголовный процесс и в скором времени задержала подозреваемого. Суд выдал санкцию на его арест.

О мотивах преступления пока не сообщается.