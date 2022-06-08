Задержан подозреваемый в убийстве 54-летней женщины: мотивы выясняются
Foto: policija durvis lenta

В начале текущей недели в волости Каугуру Валмиерского края было найдено тело женщины 1968 г.р. со следами насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления полиция задержала мужчину 1994 г.р.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным пресс-центра Видземского регионального управления полиции, информация о найденном теле поступила на пульт дежурного 6 июня. Полиция начала уголовный процесс и в скором времени задержала подозреваемого. Суд выдал санкцию на его арест.

О мотивах преступления пока не сообщается.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Продуктивный рабочий день: что крадет ваше время и энергию?
Благоприятная рабочая среда: советы по улучшению психологического климата
Полезные рекомендации, как сделать свою компанию более устойчивой
Как не утонуть в море обязанностей: советы для повышения эффективности
10 мест в Таллинне, которые необходимо увидеть
Азбука летней красоты вместе с визажисткой Анете Спике
За кулисами Wolt: история ресторанной команды
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе