Задержан полицейский, который подключал жителям нелегальное телевидение
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Бюро внутренней безопасности задержало сотрудника полиции из Латгале, который за плату обеспечивал жителям подключение к запрещенным в Латвии телевизионным программам.

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Подозреваемый был задержан в конце марта. В ходе расследования было установлено, что должностное лицо в свободное от работы время за плату подключало жителей к телевизионным программам, трансляция которых в Латвии запрещена. Незаконная трансляция технически прервана.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

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