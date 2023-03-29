Задержан полицейский, который подключал жителям нелегальное телевидение

Бюро внутренней безопасности задержало сотрудника полиции из Латгале, который за плату обеспечивал жителям подключение к запрещенным в Латвии телевизионным программам.

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Подозреваемый был задержан в конце марта. В ходе расследования было установлено, что должностное лицо в свободное от работы время за плату подключало жителей к телевизионным программам, трансляция которых в Латвии запрещена. Незаконная трансляция технически прервана.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.