Задержан полицейский, прикрывавший нелегальную торговлю сигаретами на Центральном рынке

Бюро внутренней безопасности (БВБ) задержало сотрудника Госполиции, который прикрывал нелегальную торговлю сигаретами на Рижском Центральном рынке. Вместе с ним задержаны два частных лица, подозреваемых в незаконной реализации акцизных товаров.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По данным БВБ, задержание проводилось в конце прошлой недели. На данный момент выяснено, что сигареты ввозились на территорию Латвии контрабандным путем.

В ходе расследования было установлено, что должностное лицо одного из рижских подразделений Государственной полиции могло регулярно получать взятки от торговцев сигаретами в течение длительного периода времени, чтобы не фиксировать указанное правонарушение в установленном нормативными актами порядке.

В свою очередь, двое задержанных организовали и осуществляли незаконную продажу табачных изделий. В ходе следственных действий у торговцев изъято 30 000 сигарет без акцизных марок Латвийской Республики, а также большое количество наркотиков, предназначенных для продажи. Следствие продолжается.