Задержан полицейский, прикрывавший нелегальную торговлю сигаретами на Центральном рынке
Foto: LETA

Бюро внутренней безопасности (БВБ) задержало сотрудника Госполиции, который прикрывал нелегальную торговлю сигаретами на Рижском Центральном рынке. Вместе с ним задержаны два частных лица, подозреваемых в незаконной реализации акцизных товаров.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным БВБ, задержание проводилось в конце прошлой недели. На данный момент выяснено, что сигареты ввозились на территорию Латвии контрабандным путем.

В ходе расследования было установлено, что должностное лицо одного из рижских подразделений Государственной полиции могло регулярно получать взятки от торговцев сигаретами в течение длительного периода времени, чтобы не фиксировать указанное правонарушение в установленном нормативными актами порядке.

В свою очередь, двое задержанных организовали и осуществляли незаконную продажу табачных изделий. В ходе следственных действий у торговцев изъято 30 000 сигарет без акцизных марок Латвийской Республики, а также большое количество наркотиков, предназначенных для продажи. Следствие продолжается.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

1

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Взгляд в прошлое: от кассового аппарата до мобильных платежных терминалов
Проветрить голову: проводим выходные в Вентспилсе
Топ блюд Лауры Икауниеце, которые можно заказать в Wolt
Банковские услуги для детей и молодежи: от карты до накоплений на будущее
Доступная помощь для латвийских бизнесменов
Что привезти на память из Вентспилса
Топ блюд Эвии Вебере, которые можно заказать в Wolt
Неделя вместе с 'Wolt': выбор Агнесе Зелтини