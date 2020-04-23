Задержан представитель организованной преступности, ранее фигурировавший в деле о заказном убийстве

В минувшую среду сотрудники Госполиции при содействии коллег из Государственной пограничной службы (ГПС) задержали мужчину, который ранее проходил по делу о заказном убийстве.

По данным пресс-центра Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), на этой неделе была получена информация о лицах, которые, возможно, причастны к нелегальному обороту наркотиков. Сотрудники Управления криминальной полиции ЛРУП при содействии спецназа ГПС Sigma в ходе оперативных мероприятий остановили Lexus, в котором находились интересующую правоохранительные органы лица.

При проверке в машине нашли незарегистрированное огнестрельное оружие и боевые патроны. В ходе обысков по месту жительства одного из проверяемых также обнаружили наркотические и психотропные вещества. Вероятней всего, изъят амфетамин, но точно это будет известно после завершения экспертизы. В ходе расследования было также установлено, что психотропные вещества, обнаруженные в квартире, используются в медицинских целях, и для их приобретения требуется рецепт, выданный медицинским учреждением. В квартире нашли также детали огнестрельного оружия.

В рамках расследования о незаконном хранении, изготовлении, приобретении и перемещении наркотических веществ задержаны мужчина 1983 г.р. и женщина 1988 гр. Мужчина ранее уже попадал в поле зрения органов правопорядка как представитель организованной преступности и фигурировал в деле о заказном убийстве. В настоящее время полиция проверяет задержанных на причастность к другим преступлениям.