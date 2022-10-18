Задержан спасатель, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков

Бюро внутренней безопасности (БВБ) задержала сотрудника Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), подозреваемого в незаконном обороте наркотических веществ.

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Как отмечают в БВБ, сотрудника Латгальского регионального структурного подразделения ГПСС задержали в октябре текущего года. Установлено, что он хранил у себя марихуану, предназначенную как для личного пользования, так и для реализации.

Всего в ходе обыска у спасателя нашли около 400 граммов марихуаны (высушенной и сырой). В настоящее время к сотруднику ГПСС применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы: он отстранен от исполнения служебных обязанностей.

В интересах следствия более подробная информация по этому делу пока не предоставляется.