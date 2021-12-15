Задержан второй подозреваемый в поджоге плаката в поддержку художника Кристиана Бректе

Сотрудники Госполиции задержали второго подозреваемого в порче плаката возле Латвийской Художественной академии.

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По данным пресс-центра Рижского регионального управления полиции, 31-летний подозреваемый ранее уже попадал в поле зрения органов правопорядка за нанесение телесных повреждений. В настоящее время он помещен в изолятор временного содержания.

Против него начат уголовный процесс за порчу чужого имущества (поджог). Согласно Уголовному закону Латвии, за это предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 10 лет с последующим пробационным надзором на три года или без такового.

Напомним, что 1 ноября сотрудники участка "Центрс" Рижского регионального управления полиции задержали первого подозреваемого — ранее не судимого мужчину 1985 года рождения.

Как уже сообщалось ранее, в октябре неизвестные вандалы подожгли плакат, на котором была изображена работа художника Кристиана Бректе, а также текст: "Кристиан Бректе является ассоциированным профессором Латвийской академии художеств". Сразу же после этого Академия обратилась с заявлением в полицию.