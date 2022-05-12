Задержан юноша, обокравший на остановке школьника

Государственная полиция задержала молодого человека, который подозревается в краже телефона у украинского мальчика, сообщили в Госполиции.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ограбление произошло утром 9 мая на остановке общественного транспорта в Засулауксе в тот момент, когда 11-летний мальчик вышел из автобуса, чтобы идти в школу. Незнакомый юноша выхватил у ребенка из рук мобильный телефон и убежал.

После случившегося, мальчик вместе с бабушкой посетили участок полиции и написали заявление.

По подозрению в совершении преступления 11 мая был задержан 17-летний юноша, ранее он судим не был, однако уже попадал в поле зрения полиции за преступления имущественного характера. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения - полицейский надзор. Украденный телефон удалось найти, вскоре он будет передан пострадавшей стороне. Известно, что семья в поисках убежища прибыла в Латвию из города Буча.