Задержан юноша, укравший кабриолет в микрорайоне Югла

В июле этого года в полицию обратились автовладельцы, живущие в микрорайоне Югла: вернувшись домой, они констатировали, что пропали ключи от машины, а также автомобиль Volvo C70.

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Сотрудники участка "Тейка" в ходе предварительного следствия установили, что пока родителей не было дома, в гости к их дочери приходил несовершеннолетний друг. Юношу и автомобиль объявили в розыск, 27 июля машину остановили в окрестностях Резекне.

В салоне машины находилась компания молодежи, однако разыскиваемого юноши там не оказалось. Позже полиция выяснила, что после кражи парень передал машину своим знакомым.

Как отмечают в РРУП, 5 августа подозреваемого задержали в Резекне и передали рижским полицейским. Известно, что 17-летний юноша уже ранее попадал в поле зрения органов правопорядка. После угона машины он также совершил кражу на автозаправке в Айзкраукле, где он заправил автомобиль на 48 евро и уехал, не заплатив.

Следствие по делу продолжается.