Задержана 17-летняя школьница, которая без прав управляла автомобилем
Foto: PantherMedia/Scanpix

В четверг в Тукумсе полиция задержала 17-летнюю школьницу, которая управляла автомобилем, сообщила агентству LETA представитель Земгальского регионального управления Государственной полиции Даце Калниня.

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Она сообщила, что сотрудники Тукумского полицейского участка проводили еженедельную профилактическую проверку соблюдения правил уязвимыми участниками дорожного движения. Сотрудники правоохранительных органов проверили 24 велосипедистов, двух водителей мопедов и трех водителей электросамокатов.

Полиция обнаружила одно нарушение, а именно: на электросамокате ехал девятилетний ребенок. В этом случае полиция оценит ответственность родителей за происшествие и напоминает, что управлять электросамокатами разрешается только с 14 лет.

Также в четверг утром был обнаружена 17-летняя школьница, которая приехала в школу на машине, хотя еще не получила водительских прав соответствующей категории. В полиции возбуждено дело об административном правонарушении.

Полиция призывает автоводителей быть особенно осторожными, обращать внимание на ограничения скорости и снижать скорость возле школ.

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LETA

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LETA
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