Задержана группа, подозреваемая в серийных кражах из домов и автомобилей

Сотрудники Уголовной полиции по подозрению в серии краж в Тукумском крае задержали трех человек.

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Как отмечает пресс-центра Земгальского регионального управления полиции, кражи были совершены в конце прошлого — начале нынешнего года.

Преступники проникали в новостройки, откуда похищали строительные материалы. Также из автомобилей они похищали топливо и другие вещи, представляющие ценность.

17 февраля сотрудники Тукумсского участка задержали подозреваемых: мужчин 199, 2002 и 2003 г.р. Олин из них ранее попадал в поле зрения органов правопорядка. На данный момент к ним применена мера пресечения, не вязанная с лишением свободы.

В полиции пояснили, что установлена причастность задержанных к 12 кражам. Также проверяется их причастность к совершению других преступлений.