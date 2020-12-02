Задержана группа, предоставлявшая нелегальное телевидение для 1000 клиентов в Рижском регионе
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Отдел Госполиции по борьбе с киберпреступлениями сообщает о задержании трех латвийцев, которых подозревают в распространении нелегального ТВ-контента. Согласно данным следствия, эти лица как минимум год предоставляла 1000 клиентам в Риге и окрестностях доступ к платному телевидению без лицензии. Не имелось у дельцов и разрешения на ретрансляцию и субьекты смежных прав.

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Согласно законодательству Латвии, членам данной группы грозит до четырех лет тюремного заключения или принудительные работы с денежным штрафом.
Согласно подсчетам следователей, правообладателям ТВ-контента были нанесены убытки в размере не менее 19 690 евро.

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