Задержана группа, сливавшая топливо из автобусов Лиепайского автобусного парка
Foto: LETA

Госполиция задержала троих человек за кражи топлива из автобусов АО "Лиепайского автобусного парка" (ЛАП) и за незаконный оборот уникальных пломб топливной системы, сообщил председатель правления ЛАП Леонид Кронгорнс.

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Как отмечает "Курземес вардс", автобусный парк уже длительное время проводил внутреннее расследование о кражах топлива из автобусов предприятия. Удалось раскрыть организованную группу, которая занималась кражами, используя находящиеся в незаконном обороте пломбы. Выяснение обстоятельств дела еще продолжается.

Предприятие подчеркивает, что продолжает улучшать процедуры и системы управления внутреннего контроля, чтобы улучшить контроль над расходами.

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