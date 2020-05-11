Задержана мошенница, торговавшая масками и дезинфекторами: носила парики, выдумывала имена

Сотрудники Рижского регионального управления полиции (РРУП) задержали мошенницу, которая в марте и апреле предлагала в социальной сети Facebook несуществующие защитные маски и дезинфекторы.

В РРУП сообщили, что женщина скрывалась от полиции, постоянно меняя свой внешний вид, а также прячась под вымышленными именами.

Весной этого года в полицию с заявлениями обратились жители, ставшие жертвами мошенницы. Женщина размещала в интернете объявления о продаже необходимых во время пандемии средств защиты, получала за это деньги и исчезала.

Следователи выяснили, что женщина общалась в Facebook под профилями Andris Paskovs, Aija Aija, Aija Askova, Aija Paskova. Жители, которые хотели приобрести предлагаемый ею товар, переводили деньги на счета Nr. LV31LPNS0005703552531 или Nr. LV14RIKO0001050725581. Однако после этого продавец прекращала общение и пропадала.

В ходе следствия полиция установила подозреваемую — ею оказалась женщина 1989 г.р., ранее неоднократно попадавшая в поле зрения органов правопорядка. Известно также, что ранее она была судима за имущественные преступления. У подозреваемой не было задекларированного места жительства, а от полиции она скрывалась, изменяя внешность.

В настоящее время полиция начала уголовные процессы по 20 эпизодам мошенничества. Если вы также пострадали в результате преступных действий подозреваемой, полиция просит сообщать об этом, написав заявление на портале Latvija.lv, а также, отправив его по почте по адресу: Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 3. biroja 2. nodaļai, Rīgā, Gaujas ielā 15, LV — 1026.