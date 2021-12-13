Задержана женщина, подозреваемая в убийстве гражданского мужа

Сотрудники Госполиции задержали в Лудзе 43-летнюю женщину, подозреваемую в нанесении своему супругу смертельных ранений.

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Как отмечает пресс-центр Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), в ночь на 11 декабря стражи порядка получили от Службы неотложной медицинской помощи информацию о раненном мужчине (1976 г.р.), который скончался по дороге в больницу.

На месте преступления была задержана женщина 1979 г.р., которая, возможно, нанесла ножевые ранения своему гражданскому мужу во время конфликта. По делу начат уголовный процесс.