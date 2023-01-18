Задержана женщина, предложившая взятку на экзамене по вождению

Во вторник, 17 января по подозрению в даче взятки инспектору CSDD, принимавшему экзамен по вождению, задержана женщина (1971 г.р.). Инцидент произошел в Елгаве.

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Как сообщили в CSDD, взятка была предложена для того, чтоб успешно сдать экзамен на категорию B.

После того как женщина села в машину, ей было дано указание подготовиться к началу экзамена. Пока инспектор ждал подтверждения, что ученик готов ехать, женщина попытался положить ему под ноги сложенную вдвое банкноту. Инспектор тут же связался с руководством, которое в свою очередь проинформировало о случившемся Госполицию.

Женщину задержали и доставили в изолятор для проведения процессуальных действий. Против нее начат уголовный процесс. По закону за предложение взятки подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы, общественные работы или денежный штраф.