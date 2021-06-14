Задержана женщина, распространявшая ложную информацию о выплате 130 евро Госагентством занятости

На прошлой неделе сотрудники Отдела по борьбе с киберпреступлениями задержали женщину, подозреваемую в распространении ложной информации, которая нарушала работу Госагентства занятости.

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Как отмечает пресс-центр Госполиции, в начале года женщина распространяла в социальных сетях ложную информацию, утверждая, что любому жителю, который явится в Госагентство занятости и заполнит анкету, выплатят 130 евро. Таким образом из-за возникшего в обществе резонанса была нарушена работа учреждения.

По делу был начат уголовный процесс по факту хулиганства и грубого нарушения общественного порядка, что привело к нарушениям в работе госучреждения.

В мае 2021 года подозреваемая 1986 г.р., распространявшая видео с фейковой информацией, была задержана. В настоящее время к ней применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Госполиция напоминает, что распространение ложной информации, которая является явно неуважительной по отношению к обществу, игнорирует общепринятые нормы поведения и нарушает спокойствие людей, учреждений, компаний или организаций, может быть наказано лишением свободы на срок до двух лет или краткосрочным тюремным заключением, принудительными работами или штрафом.